¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô
¡¡¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅ·±©·ë°¦(25)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ø²Ä°¦¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼Â¤Ï¤³¤ì¡Ä¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£À¶¿å¤¢¤¤¤ê(32)¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÉþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃå¤ëÊý¤â³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥»¥ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£