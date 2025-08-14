杉浦太陽・辻希美の第5子次女、名前を発表 5人目の「空」 希空、青空、昊空、幸空に続き‥「夢空」
タレント・辻希美と夫の杉浦太陽が14日、それぞれのインスタグラムを更新し、第5子次女の名前を発表した。「夢空」（ゆめあ）と命名した。
【写真】杉浦太陽・辻希美、第5子の名前「夢空」命名ショット
辻は「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めました」、杉浦も「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です」と説明。
辻は「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き夢空をどうぞ宜しくお願いします」と呼びかけた。
第5子となる次女は、8月8日に誕生。杉浦はこの日、インスタグラムのストーリーを通じて出生届を提出したことも明らかにした。
■杉浦太陽・辻希美の子どもたちの名前
第1子長女 希空（のあ）
第2子長男 青空（せいあ）
第3子次男 昊空（そら）
第4子三男 幸空（こあ）
第5子次女 夢空（ゆめあ）
