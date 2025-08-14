¡Ú¿·Æü¡ÛÄÔ¤¬³¤Ìî¤òÇË¤ê2Ç¯Ï¢Â³G1½à·è¾¡¿Ê½Ð ¡Ö²¶¤¬¿·ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹35¡×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÏBÁÈ3°Ì¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤¬AÁÈ2°Ì¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¤ò²¼¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¡£³¤Ìî¤¬ÄÔ¤Î±¦É¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤ÈÄÔ¤â¾åÈ¾¿È¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤äµÕ¿åÊ¿¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¿å¼Ö¼°ÇØ¹üÀÞ¤ê¤Ê¤É¹ø¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¡£µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¡£25Ê¬¤¹¤®¤Ë¤Ï³¤Ìî¤¬¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ÇÈ¿·â¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥¦¥ó¥È2¤ÇÊÖ¤¹¡£28Ê¬18ÉÃ¡¢É¬»¦¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÇÄÔ¤Ï¡Ö²¶¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡£´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ð¸ç¤Ï¤¤¤¤¤«¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¿·»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤Ï¤¤¤¤¤«¡£²¶¤¬¤³¤Î¿·ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¤ÈÈá´ê¤Î¡ÖG1¡×½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¿Ê·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£