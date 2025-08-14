歌手でタレントの鈴木亜美が１４日放送のＴＢＳ系特番「プレバト！！放送５００回３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。スプレーアートコンクールで６人中５位に沈んだ。

今回、真夏の海に巨大な絵を描く「真夏のスプレーアート戦」に過去４回優勝の絶対王者・光宗薫、レイザーラモンＨＧらと挑んだ鈴木。

真夏ということで「女子も喜ぶような。この絵を見て『ああ〜っ、ビール飲みたい』って。それがテーマ」とサングラスの女性が夕日が沈む海岸でビールグラスを傾ける「かんぱ〜い♡」と題した大型作品を披露。「夏のビーチで、私がビール大好きなので。夏って言ったらビールで乾杯！って。沈みかけてる夕日も描いて」と制作の狙いを説明した。

神奈川・葉山の森戸海岸の海の家にも早速飾られ、海水浴客の評判も「かわいい〜」と上々だったが、スプレーアートの世界的大家・ＫＡＺＺＲＯＣＫ先生の査定は「バランスがすごくいいと思います。きれいな色使い。オリジナリティーもあっていい」とほめながらも「全体的に雑。線が吹きっ放しっていうか、せっかくいい作品なのに細かい所で雑な点が見受けられるかな」とマイナス点を指摘。

採点はフォトジェニック３０点中２８点、デザイン同２７点と高得点もディテール同２４点、夏のワクワク感が１０点中６点で合計１００点満点中８５点と５位に終わったが、鈴木は描き切った笑顔を見せていた。