「目指すのはやっぱり勝利、甲子園出場」と話す桐光学園の天野新監督（右）＝桐光学園高

約４０年にわたってチームを率いた野呂雅之前監督（６４）が今夏限りで勇退した桐光学園。秋は後を継いだ天野喜英監督（４１）の下、１６日から始まる県大会地区予選に挑む。同校出身で長くコーチも務めてきた新監督が掲げるのは「野呂野球の継承」。それを「ちょっとだけ根性寄り」にして、名門を再出発させる。

２００１年春の選抜大会で桐光学園として初の甲子園に出場した時の主将で捕手だ。東海大への進学時から指導者を志していたといい、社会人のセガサミーを経て１２年から教員として母校に戻った。

「桐光が好きなので」とずっとチームに関わってきただけに、監督就任に戸惑いはないという。「野呂先生は『自分が勇退した後は』という前提で、いろいろな話をしてくださっていた」。夏の神奈川大会の敗戦翌日から新チームが発足。すでに１０以上の練習試合をこなしている。

このところの神奈川のライバルチームは「どんどんと各学校の色が強くなっている」と感じている。その中で桐光はどちらかと言えばこれというカラーが薄い。「野呂先生がやってきた色がない野球を自分も大切に感じている」。毎年の選手に合わせて柔軟にチームをつくり、負けない試合をする。そのために求めるのは基礎からの積み上げだ。