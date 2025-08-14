ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の写真愛好家、ペルセウス座流星群を撮影 中国の写真愛好家、ペルセウス座流星群を撮影 中国の写真愛好家、ペルセウス座流星群を撮影 2025年8月14日 21時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日未明、陝西省西安市藍田県で撮影したペルセウス座流星群。（西安＝新華社配信／趙克強） 【新華社天津8月14日】ペルセウス座流星群が13日未明、出現のピークを迎えた。中国の写真愛好家は12日夜からカメラを手に取り、特別な瞬間を記録した。（記者/周潤健）１３日未明、甘粛省白銀市の永泰古城で撮影したペルセウス座流星群。（白銀＝新華社配信／薛飛）１３日未明、四川省達州市で撮影したペルセウス座流星群。（達州＝新華社配信／向海石）１３日未明、内モンゴル自治区アルシャー盟のトングリ砂漠で撮影したペルセウス座流星群。（アルシャー＝新華社配信／楊志愚）１３日未明、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影したペルセウス座流星群。（シリンゴル＝新華社配信／劉凱）１３日未明、青海省デリンハ市で撮影したペルセウス座流星群。（デリンハ＝新華社配信／瞿暁峰）１３日未明、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影したペルセウス座流星群。（シリンゴル＝新華社配信／王俊峰）１３日未明、寧夏回族自治区中衛市で撮影したペルセウス座流星群。（中衛＝新華社配信／劉兵）１３日未明、甘粛省臨夏回族自治州で撮影したペルセウス座流星群。（臨夏＝新華社配信／李志奇）１３日未明、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影したペルセウス座流星群。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕） リンクをコピーする みんなの感想は？