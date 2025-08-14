新日本プロレスは14日、後楽園ホールで真夏の祭典「G1クライマックス35」決勝トーナメント進出決定戦が行われた。

セミのB組3位の竹下幸之介がA組2位のデビット・フィンレーを破り、初の準決勝進出を果たした。

竹下が膝、フィンレーは竹下の腰を狙い集中攻撃。10分すぎには場外に設置した机に竹下をパワーボムで叩きつける。場外カウント19でなんとかリングイン。15分すぎ、竹下が膝から首固めと攻める。17分12秒、レイジングファイヤー（旋回式ファルコンアロー）からの片エビ固めで準決勝進出。16日の有明大会の準決勝ではIWGP世界ヘビー級王者でB組1位のザック・セイバーJrと対戦する。

勝った竹下はバックヤードで「去年、辻に敗れ涙を流した。あのときの涙はプロレスラーになって初めて流した悔し涙だ。あれは俺にとって挫折そのものだ。でもな俺は強いんだよ。だからそこで終わらない。はい上がる。立ち上がる。そのトップに立つのがこの俺」と昨年の雪辱を晴らした。「今年は優勝しかない。NO.1、頂点、トップしか俺にはふさわしくない」と優勝宣言する。「最後まで立ち続けるのがこの俺だ。どんな姿になってもいいよ。新しい景色を見せなきゃなんない。俺についてこい」と優勝まで突っ走っていく。