全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１４日、柔道とセーリング（ヨット）の２競技が、それぞれ岡山、和歌山両県で行われた。

県勢は、柔道男子団体では、大牟田が準々決勝で敗れ、ベスト４入りを逃した。

団体制覇の夢後輩に託す 柔道男子・大牟田

頂点にはまたも届かなかった。昨年は決勝で涙をのみ、雪辱を期して臨んだ今大会だが、８強で終わった。金納理輝主将は「悔しいです」と肩を落とした。

準々決勝は、木更津総合（千葉）が相手。先鋒（せんぽう）が勝利をもぎ取ったが、次鋒（じほう）の金納主将が一本負けで「流れを渡してしまった」。その後、チームは挽回できずに１勝３敗で敗退した。

高校柔道では春の選手権と７月の金鷲旗、そして総体を合わせて３冠といわれる。昨年の総体は２位で、今年の選手権は３位。金鷲旗は準優勝。「今年こそは」と、青春のひのき舞台である総体での優勝を目指したが、力及ばなかった。

関東などの強豪校とは異なり、ほとんどが高校に入るまでは無名の選手という。杉野健次郎監督は「１年生の時は基本練習を徹底させる」と強調する。その指導が選手の成長を促しているようで、全国大会の上位常連校に名を連ねている。

１５日からは新チーム作りが始まる。今大会では２年生が大将を務めるなど下級生に有望選手は多い。金納主将は「自分たちの世代よりも伸び代がある」と話す。総体制覇の夢を後輩に託した。（清水裕）