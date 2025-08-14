【UEFAスーパーカップ】パリ・サンジェルマン2−2（PK4ー3）トッテナム（日本時間8月14日／スタディオ・フリウリ）

【映像】デンベレの「神ムーブ→弾丸クロス」

パリ・サンジェルマン（PSG）のエースFWウスマン・デンベレが、後半アディショナルタイムに秀逸なオフ・ザ・ボールと高速クロスで同点弾をアシスト。名物解説者も思わず舌を巻いた。

日本時間8月14日のUEFAスーパーカップでは、昨シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）を制したPSGと、ヨーロッパリーグを制したトッテナムが対戦。トッテナムが2点を先行したが、PSGが追いつき、PK戦の末にCL王者が勝利を収めている。

ハイレベルな争いだったが、中でも解説の戸田和幸氏が唸ったのは、1点を追いかけるPSGが左右を使った攻撃を仕掛けた90+3分だった。

PSGは左サイドから右サイドへダイナミックに展開し、右SBのアクラフ・ハキミにボールが渡ると、デンベレがトッテナムのDFジェド・スペンスの背後からニアゾーンに抜け出す。

戸田氏が「良い動きだ」と感嘆した次の瞬間、デンベレはハキミのスルーパスをダイレクトで右足クロス。戸田氏が思わず「うぉ」と唸るほどの弾丸のようなキックが、相手DFとGKの間にピンポイントで飛んでいくと、FWゴンサロ・ラモスがダイビングヘッドでネットを揺らした。

土壇場での同点ゴールにスタジアムが熱狂する中、戸田氏も「これはすごい。やっぱりデンベレでしたね。揺さぶりながら幅の狭い中でのアタックができた。最後のクロスが到達する時間が短くなっている」と絶賛した。

さらにデンベレの動きについては、「スペンスが（ハキミに）寄せていく。（デンベレは）スペンスのすごく近くから動くじゃないですか。だから、ファン・デ・フェンは届かないですよ。スペンスの背中を触れるくらいのところから走っている。これが背中を取るうえでの巧みさだと思う」と巧みさを説明。さらに「あとは、流し込むボールの正確性。中を見ないでクロスを上げていると思うんですが、『ここだ』というイメージで右足を振って、ストライカーが真っ直ぐに当てたということですね」とクロスについても称賛した。

これにはファンもSNS上で反応。「デンベレの抜け出し、マジで戸田さんの言う通りだと思うなぁ。狙ってやってたらすごい賢い」「相手にあれだけの人数で守備ブロックを敷かれても得点しちゃうのはほんと凄い。戸田さんの言うように、デンベレのアクションとキックの質があったからこその得点よね」「デンベレのクロスが凄すぎた、アレは無理だ」「デンベレのクロスえっぐ弾丸やん」「デンベレのクロス精度高すぎでしょ」など沸いた。

試合を通じて敵の脅威となったデンベレはプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞。昨シーズンはPSG史上初の三冠に決定的な貢献を果たし、2025年度のバロンドール有力候補にも挙がるフランス代表アタッカーは、新シーズンも大いに活躍が期待できそうだ。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAスーパーカップ）

