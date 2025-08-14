日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（7月）、新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



生産者物価指数（PPI）（7月）21:30

予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.3%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.0% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30

予想 N/A 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)

予想 N/A 前回 197.4万件（継続受給者数)

外部サイト