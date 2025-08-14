　日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（7月）、新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.3%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.0%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30
予想　N/A　前回　22.6万件（新規失業保険申請件数)
予想　N/A　前回　197.4万件（継続受給者数)