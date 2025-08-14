女性を毎月悩ます生理。その日がやってくると「もう生理か……」と憂鬱な気持ちになりますよね。特に生理痛がひどい人は、仕事に行くことすら億劫になるのではないでしょうか？ そんなときに、周囲の理解がないと余計につらいですよね。今回は、生理痛に悩む女性が嫌味な女上司に物申した話をご紹介いたします。

生理は甘え？

「私は昔から生理痛がひどくて悩んでいます。薬を飲んでも効かなくて、寝込んでしまうほど。とはいえ社会人になったら無理をしてでも仕事をしなくちゃいけないので、なんとか頑張っていたのですが、職場の女上司の理解がまったくなくて……。生理といっても個人差があるし、おそらく上司は軽いほうなんだと思います。だからか『生理を言い訳にしないで』『生理は甘え』など嫌味を言ってくるんですよね。

ある日、私の生理のことで悪口を言っている上司に遭遇し、私もカチンときたので『いい加減にしてください』『それセクハラですよ』『今謝ってくれるなら私の胸の内で収めてあげますけど』と言ってやりました。上に報告されるとマズいと思ったのか、上司はかなりあせって謝ってきましたけど」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 生理は甘えと言い切れる人は、そこまで症状が重くないからですよね。日常生活に支障をきたすくらいの人に、こんなことを言うのは立派なセクハラです！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。