想いは一途！男性が本命女性に対して“物理的に距離”を詰めてくる理由
男性は、本気で惚れた相手に対して「もっと近づきたい」「知りたい」という気持ちがあふれ、無意識の内に行動として出てしまうもの。そこで今回は、そんな風に男性が本命女性と“物理的に距離を詰めよう”とする理由を解説します。
物理的な距離＝想いの強さ
エレベーターや飲み会など、気になる男性がちょっとした場面で“いつもそばにくる”ようなら要注目です。男性は好きな相手に対して無意識に近づこうとするもの。「もっと声が聞きたい」「いろんな表情を見たい」そんな気持ちが、自然と距離感に表れてしまいます。
話すきっかけをつくろうとしている
突然話しかけてきたり、「そういえばさ…」と話題をふってくるのも、“接点を増やしたい”という心理から。関心のある女性には、「少しでも会話したい」「心の距離を縮めたい」という思いが強くなります。どんな話題を振ってくるかよりも、“あなたと話したい気持ち”が感じられるかが大事なんです。
“あなたの生活に入り込みたい”というサイン
距離を縮めようとするのは、恋人としての未来をイメージしているからこそでしょう。「どんな日常を過ごしてる？」「趣味は？」と探ってくる場合、それは“あなたの世界を知って、自分も入りたい”という意図の表れ。真剣にあなたとの関係を育てようとしている証拠です。
男性は愛する女性に対して、物理的にも心理的にも“距離を縮めたい”という本能が働きます。「最近なんだか距離が近いな…」と感じたら、彼の“真剣な想い”の表れと受け止めてくださいね。
