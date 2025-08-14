「スマホの向き」に注目！彼氏や夫の浮気サインが出る“日常の違和感”
「最近、彼の様子がなんか変…？」そんな直感、意外と当たっているかもしれません。浮気をしている男性は、自覚のないうちに“日常の行動”に変化が表れがち。そこで今回は、浮気中の男性に多く見られる「わかりやすいサイン」を紹介します。
「スマホの向き」が急に変わった
以前は無造作に置かれていたスマホが、ある日を境に画面を下にして置かれるようになった。これ、代表的な浮気サインの１つです。通知の中身やLINEのやりとりを見られたくない心理が働いています。
急に見た目に気を遣いはじめたら要注意
急にファッションや香水、体型管理に目覚める男性も。不自然なダイエットや急な美容意識の向上は、“新しい恋の始まり”の兆しかも知れません。特に「仕事だから」と言い訳しつつ服装にこだわり出したら警戒すべき。ほぼ確実に浮気相手の目を意識しています。
理由もないのにやたら上機嫌な日がある
「何かいいことあった？」と聞きたくなるほど不自然に機嫌がいい日が続くのも浮気サインの可能性があります。浮気相手とのLINEや密会の余韻でテンションが高くなっているのでしょう。問い詰めるとごまかすような返答をする場合は怪しさ倍増です。
浮気をしている男性は、意外なほど“隠すのが下手”。だからこそ、「なんか変かも」と思ったら、見過ごさずに冷静に観察してみてくださいね。
🌼ハマらないように要注意。「浮気目的」で近づいてくる男性の特徴