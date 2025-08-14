脂肪燃焼を加速！１日５セット【お腹を集中的に引き締める】簡単エクササイズ
「なかなかお腹の脂肪が落ちない…」「くびれが欲しい！」などの悩みに効果的なのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】です。短時間で体幹を刺激しながら、脂肪燃焼効果を高めてくれる優秀さが魅力。続けるほどに、お腹まわりがどんどん引き締まっていくのを実感できます。
🌼お腹痩せ＆代謝アップを両立！１日５回【お腹の脂肪を撃退する】簡単エクササイズ
ハンドレッド
（１）仰向けに寝て両脚を揃え、両腕は手のひらを上にして体の横に置いて一旦息を吸い、息を吐きながら骨盤をやや後ろに倒してお腹に力を入れて凹ませる
（２）両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
（３）頭を上げ、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に行います。なお、腕をバウンドさせている最中は「腰が反ってくる」、「ひざが開いてくる」などが起きてしまいがちですが、「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」を心がけながら実践するのがポイント。また、慣れないうちは目標回数を行うことよりも「骨盤を安定させ、正しい姿勢を行うことを優先」してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞