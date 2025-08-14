心当たりがあるなら要注意。浮気に走る可能性が高い男性の「特徴」
「まさか浮気しないだろう」と思っていた男性に限って浮気に走るケースは少なくありません。
そこで今回は、浮気に走る可能性が高い男性の「特徴」を紹介します。
同調圧力に弱いところがある
同調圧力に弱く、周囲に丸め込まれやすい男性は意外と浮気してしまうもの。
周りから「みんなやってるよ」「バレなきゃ大丈夫」と言われたら、その言葉を鵜呑みにしてしまうのです。
そういう性格の男性は特に周りにいる人の意見によって行動が変わりやすいので、交友関係には注意が必要と言えます。
欲しいものを絶対手に入れようとするタイプ
欲しくなったものを何が何でも手に入れようとするタイプの男性も浮気するリスクあり。
その欲しくなった対象が女性ということは絶対にないと言い切れないからです。
また、そういう男性は自分の欲望によく言えば素直な人、悪く言えば見境のない人なので、言動には注意していきましょう。
もし彼氏の特徴が今回紹介した内容に当てはまるなら、ぜひ注意と警戒を怠らないようにしていきましょうね。
