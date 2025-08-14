杉浦太陽・辻希美、第5子の名前を発表 「家族で沢山話し合った結果」
タレント・辻希美と夫の杉浦太陽が14日、それぞれのインスタグラムを更新し、第5子次女の名前を発表した。「夢空」（ゆめあ）と命名した。
【写真】杉浦太陽・辻希美、第5子の名前「夢空」命名ショット
辻は「我が家の次女の名前が決まりました」と切り出し「5人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました」と発表。「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めました」と説明し、「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き夢空をどうぞ宜しくお願いします」とつづった。
杉浦も「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です」とし、「夢いっぱいな人生のスタート 杉浦ファミリーの次女・夢空ちゃん これから、よろしくお願いします」とつづった。
第5子となる次女は、8月8日に誕生。杉浦はこの日、インスタグラムのストーリーを通じて出生届を提出したことも明らかにした。
