言わないけど察してほしい。男性が“彼女になったら”してほしいこと
付き合う前と後で、彼の態度がちょっと変わった…そんな風に感じたことはありませんか？実は、男性は交際が始まった瞬間から“彼女にしか見せない本音”を心の中で抱き始めるもの。そこで今回は、そんな男性が“彼女になったら”してほしいことを紹介します。
もっと“特別扱い”してほしい
交際が始まると、男性は彼女に「誰よりも自分を大切にしてほしい」という思いを強く抱く傾向があります。普段はクールでも、LINEの返信が遅いと拗ねたり、他の男性の話題に敏感になったりなど、ちょっと子どもっぽい一面が見え隠れすることも。そんな時は、「今日はずっと一緒にいたいな」などの一言で、特別感を演出しましょう。
もっと頼ってきてほしい
男性は、自分が頼られることで「彼氏としての役割」を実感するもの。重い荷物を持つ、電球を替える、ちょっとした相談に乗るなどなど、男性にとって“小さなヒーロー体験”が自信や幸福感につながります。あなたの「助けて」「お願い！」が、男性の自己肯定感を満たすのです。
一緒に“安心できるひととき”を過ごしたい
交際初期は刺激よりも“癒し”が重要。男性は、外では張り詰めた顔をしていても、あなたの前では「素」でいられる関係を求めています。無理に気を遣わず、何も話さない時間すら心地よく感じられるような雰囲気づくりを意識しましょう。
大切なのは、彼氏の言葉にされない想いを、あなたの愛情で汲み取ってあげること。お互いが心地よくいられる雰囲気づくりを意識して、深く信頼し合える関係性を育んでいきましょうね。
