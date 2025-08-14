MINAMI、美脚際立つプラベショット大量放出「友達になりたい」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】インフルエンサーのMINAMIが14日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した。
【写真】MINAMI、美脚際立つプラベショット
MINAMIは「私と友達になったらこんなかんじね」とコメントし、プライベートショットを多数公開。ミニ丈のボトムスから美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「友達になりたい」「可愛い」「スタイル抜群」「友達の世界線良すぎ」「脚長すぎ」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)
