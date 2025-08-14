【キャンメイク】肌映えチークに限定アイライナーも！8月下旬発売「新作コスメ」を徹底解説
2025秋のメイクは“ツヤ”と“血色感”がキーワード！8月下旬に発売される【キャンメイク】の新作コスメは、肌に溶け込むようなクリアな発色のチーク、話題沸騰だったアイライナーの限定復活カラー、さらに香りまで楽しめるネイルオイルまで、2025秋トレンドを押さえたコスメが勢揃いします。見た目の可愛さはもちろん、使いやすさや肌なじみの良さにも注目。それでは早速チェックしてみましょう！
肌にツヤと血色感を。多幸感あふれるチークに注目
「パウダーチークス」の新色“キューティーベリー”は、クリアな発色と繊細パールでツヤのある肌印象に仕上がる優秀チーク。重ねてもムラになりにくく、ナチュラルなツヤ感が今っぽい肌を演出します。
▲キャンメイク「パウダーチークス」 P40thxキューティーベリー ￥660（税込）
明るいピンクカラーは肌なじみも良く、どんなシーンにもマッチ。乾燥しやすい時期でもしっとり感が続くオイルイン処方で、ナチュラルに仕上げたいデイリーメイクにぴったりです。
去年即完の“イチゴカラー”が限定で復活！
とろける描き心地が人気の「クリーミータッチライナー」から、昨年話題を呼んだイチゴ系カラー２色が限定復活！粘膜ラインにも使いやすい血色感カラーで、まぶたに引っかからず、初心者でもスルスル描けるなめらかさが魅力です。
▲キャンメイク「クリーミータッチライナー」 限定再発売２色 各￥715（税込）
下まぶたの目尻に仕込めば、さりげなく目幅を拡張して自然な印象に。血色感を引き出すカラーは、１本持っておくとメイクの幅が広がります。
香りとケアを両立。“持ち歩きネイルオイル”が優秀すぎる
ネイルオイル「メイクミーハッピー」に、透明感のあるマスカットダージリンの香りが新登場。乾燥しがちな爪や甘皮をうるおしながら、爽やかな香りでリフレッシュ効果も期待できます。
▲キャンメイク「メイクミーハッピー」 新商品マスカットダージリン ￥770（税込）
ベタつかないサラッとしたテクスチャーで、ケアしながら気分も上がるのはもちろん、６種の植物オイル＆ケラチン配合で、使うほど健やかな指先へ導きます。
秋メイクの主役候補、見つけた！
トレンド感と使いやすさを兼ね備えたキャンメイクの8月新作コスメは、肌になじむ多幸感チークや、限定復活のアイライナー、さらに香りまで楽しめるネイルオイルなど、どれもデイリー使いにぴったりの実力派。見かけたら即ゲット必至ですよ。＜text＆photo：Chami＞