これに気づいてる…？不倫男に共通する「あの行動」とは
不倫男には共通点があるってご存知ですか？
今回は、不倫する男性に共通する行動についてご紹介します。
いいなと思っている男性が怪しいと思う方や、決して不倫男に引っかかりたくないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
｜既婚者オーラを出さない
不倫する男性からはなぜか家庭を持っていそうな雰囲気がありません。
奥さんや子供がいるような感じをさせないのです。
独身のような立ち振る舞いなので、女性はまんまと騙されてしまいます。
なかには指輪を外している男性もいるでしょう。
｜電話にでないことが多い
家庭を手放す気のない不倫男は、必要最低限でしか浮気相手に連絡をしません。
基本連絡手段はメールやLINEなどで、電話をかけるのは大抵男性から。
もし女性から電話をかけて相手に通じないことが続いたら、それは家族との時間を過ごしているということかもしれません。
｜自分の予定を言わない
不倫男はあまり自分の予定をベラベラとは話しません。
家族がいることをバレないようにしているためです。
男性に休みの日の予定を尋ねても、「わからない」「その日はちょっと」などと誤魔化されたら、もしかしたら家族と過ごす予定があるのかも。
｜自ら女性に交際を迫らない
いい感じの関係なのに男性から交際を迫られないということであれば、もしかしたらその人は不倫男の可能性があります。
不倫上手な男性は、自ら女性に交際を迫ることはありません。
既婚者であると知っても男性と付き合いたいと思う、彼にとって都合のよい女性を狙っているのです。
そんな不倫男にハマって苦しむ前に、距離をおくようにしましょう。
いかがでしたか？
彼の行動が不倫男の特徴に当てはまったら要注意。
巻き込まれまる前に、距離を置くようにしてくださいね。
