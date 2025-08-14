ルールは“たった１つ”。短期間で７kg減量成功に導いた【簡単ダイエットルール】
多少ガマンが伴うことになっても「効率良くダイエットしたい」と考える方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが、韓国のアイドルグループApinkのボミが実践した【簡単ダイエット】。その方法は極めてシンプルで「18時以降は食べない！」というルール“たった１つ”のみでした。この結果、ボミは７kgの減量に成功したと言います。
簡単なルールを作るだけでも痩せられる?!
ボミが設定したルールのように、当たり前のことではありますが、ダイエットは即効性を求めるのではなく、ある程度の時間をかけて継続させることが大切になります。
運動についてもプラスαの運動を意識付けする
また、運動についても「１駅分歩く」「エスカレーターやエレベータをなるべく利用しない（階段を使う）」「休日は近所をランニングまたはウォーキングをする」など普段の生活の中でプラスαの運動を継続して行うというルールも心がけ次第で実行に移せるでしょう。
痩せやすい体質に、そして理想の体型へと着実に近づいていくためにも、まずは手軽に実行できるであろう自分に合った“マイルール”を実践していくところからダイエットをスタートさせてみましょうね。
