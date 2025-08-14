これが100点の回答です。男性に「モテるでしょ？」と聞かれた時の模範解答
男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら、あなたならどのような返事をしますか？
あなたに興味があって聞いてきたのか、それとも社交辞令なのかがわからないと答えに困るはず。
そこで今回は、男性に「モテるでしょ？」と聞かれた時の模範解答を紹介します。
「そうだといいですね」
モテるかと聞かれて、否定も肯定もしないのが当たり障りのない回答。
あえて「モテない」とは言わないことで、モテる女性の魅力がある印象を与えるからです。
「そんなこと聞くの◯◯さんだけですよ」
気になる男性に聞かれた場合、「◯◯さんだけ」と言うのがもっとも適切な返答になります。
「モテる？」と聞いてくる男性が自分だけだとわかると、男性は嬉しくなるもの。
もし、男性があなたのことを気に入っているならアプローチの１つなので、男性も手応えを得られるでしょう。
「◯◯さんのほうがモテそうですよ」
「モテるでしょ？」と言ってくる男性は、実は自分のことを聞いてほしいと思っている場合も。
同じ質問を相手のことに切り替えると、うまくその人が話しやすくなるでしょう。
もし、あなたに気がある男性なら、褒めてもらえて気分がよくなります。
「◯◯さんにならモテたいな」
単刀直入に「◯◯さんにならモテたい」と質問してきた男性に返すのもおすすめ。
男性があなたを意識せざるを得なくなる恋愛上級者の回答です。
これを機に男性に真剣にアプローチしたいと思っているなら、試してみるのもアリでしょう。
まずは否定も肯定もしないことで、嫌味に取られることもなく、本当にモテないと思われる心配もありません。
そして、相手が気になる男性なら、自分の気持ちを伝える手段として上手に利用してみてくださいね。
