今年4月から活動を休止していたシンガーソングライターのmiletさんが、自身のインスタグラムで活動再開を知らせています。



【写真を見る】【 milet 】活動再開を宣言「また歌いはじめたいと思います」 公式サイトでは「限定 ファンクラブ ライヴ」の開催を告知





miletさんは、インスタグラムに文書の接写を投稿。「しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います。」と伝えました。「お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。」と振り返り「待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！」と感謝を伝えています。

miletさんは「これからもまた歌を届けていきます。ライヴもします。」と宣言。公式サイトでは、今年10月に「2年ぶりの開催となるファンクラブ ライヴ」を告知していて、大阪と東京の2カ所で行うとしています。

miletさんは、今年4月に「この先も長く歌っていけるように、自分の心や体と向き合ってみます。」「元気になってやりたいことや歌いたい歌はすでにたくさんあります。」と綴って活動を休止。今後も長く音楽活動を続けるための休止であることを伺わせていました。









miletさんは「あなたに会える日を、一緒に歌える日を楽しみに待っています。」と、静かな言葉で思いを込めています。

【担当：芸能情報ステーション】