歌手・タレントのあのが、8月12日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。部屋の片付けができず、玄関入ると「もう『SASUKE』の最初の…クワッドステップスみたいに入んなきゃいけない」と語った。



この日のゲスト、アーティストのナナヲアカリが、「部屋とかは汚い？ 綺麗？」と聞かれ、「ホンマに片付けできなくて。自分ルールはめっちゃある。自分ではここにこれがあるっていう、すごいあるけど、他人からしたらただ散らかってるだけ」と回答。



これにあのも共感し、改めて「片付け、あのちゃんはできる？」と聞かれると、「できない！」と答え、「足の踏み場もないですし。玄関の入口に靴がバーッてあるし。もう『SASUKE』の最初の…」と話すと、猫のササキ（霜降り明星の粗品）から「やかましいわ！クワッドステップス？」とツッコミが飛び、あのは「クワッドステップスみたいに（部屋に）入んなきゃいけない」と語った。