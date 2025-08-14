以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【リキッドファンデ】ベスト３を発表します♪

【リキッドファンデ】高くても仕上がりの良さでデパコスが圧勝第１位：DECORTÉ「ゼン ウェア グロウ」

出典: 美人百花.com

「ツヤ感と保湿力抜群。メイク崩れもありません！」（橋本久美さん・42歳）

「カバー力とツヤ感を両立してて、テク要らず。」（八木友理恵さん・27歳）

みずみずしいツヤと薄膜により、毛穴や凹凸、赤み、色ムラ、シミなど、肌のアラを瞬時にカバー。

SPF20・PA++ 30mL 全10色 ￥7,700／コスメデコルテ

第２位：MAQuillAGE「エッセンスリキッド EX」

「少量でもカバー力抜群！」

毛穴の凹凸や色ムラをカバー。毛穴落ちも目立たない。

SPF50+・PA++++ 24mL全5色 ￥3,740（編集部調べ）／マキアージュ

第３位：Clé de Peau Beauté「タンクレーム エクラ ｎ」

「厚塗り感なくカバーできる」

肌にのせた瞬間、サテンのような潤い感あるツヤ肌を実現。

SPF25・PA++ 25g 全8色 ￥14,850／クレ・ド・ポー ボーテ

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

