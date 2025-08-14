フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

パンツスタイルがぐっと着映えるブルーコーデ通勤パンツのおしゃれ化に適任なドッキングトップス♡

出典: 美人百花.com

ブラウスをドッキングしたペプラムニットで、気になるお尻周りもレディにカバー♪

チュニック\19,800／アプワイザー・リッシェ パンツ\14,993／INDVI（ワールド プレスインフォメーション） バッグ\59,400／ジャンニキアリーニ（ジャンニ キアリーニ 銀座店） 靴\3,490／神戸レタス

白×ブルーの鉄板配色が夏の通勤に爽やかに映える♡

出典: 美人百花.com

ブルーパンツの最愛のパートナー、ホワイトシャツでワンツーコーデが即完成。チュール素材でレディらしい華感も欠かさずに♪

シャツ\8,492／NATURAL BEAUTY BASIC パンツ\12,000／PLST バッグ\13,900／CHARLES & KEITH 靴\22,000／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚