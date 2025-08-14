オフィス場面で好印象を与える華やかトップスにはスマートなフォルムのペンシルスカートが理想的♡ トップスのボリューム感や華感を引き立てるシンプルさが頼りに。

グレーのボウタイトップスを美色ペンシルで盛り上げて♡

甘さ控えめなグレートップスはきれい色スカートで華感を足すのが正解♪ 両サイドのポケットもアクセント。

スカート\18,700/アプワイザー・リッシェ ブラウス\8,998/NATURAL BEAUTY BASIC バッグ\77,000/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) パンプス\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

華やかピンクフリルを落ち着かせるグレイッシュカラー

ピンクフリルが主役なら、グレーペンシルで甘さの微調整を。華やかトップスもシルエットの効果で大人顔。

スカート\11,000/31 Sons de mode(ダブルエー) ブラウス\17,600/リランドチュール バッグ\3,790/神戸レタス パンプス\17,050/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

レディ好みの華感をもたらすスカーフ×ペンシルの美人感

ロイヤルな雰囲気漂うスカーフ付きトップスに、オフィスの定番配色をなじませるのが品よく見せるカギ。ペンシルで大人に引き寄せて。

スカート\12,100/アンデミュウ(アダストリア) スカーフ付きニット\14,300/アプワイザー・リッシェ バッグ\8,800/カカトゥ(アンビリオン) パンプス\16,500/ダイアナ ウェルフィット(ダイアナ 銀座本店)

