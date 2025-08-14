暑さが続いて不調が出やすい夏こそ試してほしいのが、体を整えてくれる薬膳料理！ でも、なんだか難しそうと思っている人のために、薬膳・発酵料理家 山田奈美さんに薬膳に関する質問に答えてもらいました！

意外と知らない薬膳Q＆A

教えてくれたのは…

薬膳・発酵料理家 山田奈美さん

出典: 美人百花.com

国際中医学師。東京薬膳研究所の武鈴子氏に師事し、薬膳理論について学ぶ。和食薬膳を主とし、雑誌やWEBなどでレシピ考案・制作をするほか、和風薬膳や発酵料理を学べる料理教室を主宰。著書に『からだが整う一汁一菜』（主婦と生活社発行)など多数。

Q1.そもそも薬膳って何?

A.中国の陰陽五行論をベースにした料理を薬膳と言います。

陰陽五行論は、マクロビやアーユルベーダ、漢方などの大元になっている考え方。食材の持つ働きを理解し、自分の体質に合わせて取り入れ、体の調子を整えることが薬膳の基本。

Q2.薬膳を試すには何からはじめればいいの?

A.まずは自分の体質を知ることが薬膳をはじめる第一歩。

薬膳を試す上で、体質を知るためのチェックリストはありますがそれをしなくても、日々感じる体の不調から自分の体質を認識することが一番わかりやすく近道です。

Q3.薬膳に副作用はありますか?

A.普段食べている食材と同じ副作用の心配はいりません！

漢方の場合、体質に合わないと副作用が出たり、効果を感じないことがありますが、薬膳は、普段食べている食材の効能を用いて、体を整えるので副作用の心配はいりません。

Q4.薬膳をずっと続けないと効果を得られませんか?

A.不調の度合いに合わせて短期から長期間取り入れましょう！

例えば冷え性がひどく、しっかり治したいなら長期間続けることが必要に。疲れ目やむくみなど、一時的ならその不調が改善するまで試すというのがおすすめです。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部