「メイプル超合金」カズレーザーと「ぺこぱ」松陰寺太勇が14日、YouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「推し活」について議論を交わした。

この動画でのトークテーマは「推し活」。ロックバンド「GLAY」の大ファンという松蔭寺に対し、カズレーザーは「朝の番組で谷原章介さんに“カズさん推しの人っていますか”て言われて。ファンとはまた違うな、そんな推すような人いないなと思って“俺マジでいないですね”って言ったら、“僕もないんですよ。あんまりその感覚わからなくないですか”って話になって」とし、推しと呼べるほど熱を込めて応援している人物はいないとした。

松蔭寺が「でもモデルガンとか好きじゃん」と水を向けると、「モデルガンは欲しいですよ。好きなヘッケラー&コッホっていうドイツのメーカーがあるんですよ。そこは好きなんですけど。うーん」。さらに松蔭寺が「そこの社長がグッズ出したら買う？社長アクスタ」と重ねると「絶対買わない」と断言していた。

松陰寺が「もう無理じゃない？俺たち、もう何か新しい文化とか、人とか、グループにハマるのはないと思う」とうなると、カズレーザーは「それを考えた時に超恐ろしくなったんですよ」と言及。

「マジで今後、暇になったときに何をしたらいいんだろう？ってのが。趣味はあるけど熱量がめっちゃあるわけじゃない。推しがあると人生が楽になる。意味があるなしじゃなくて、暇がどんだけ潰せるかってなった時に暇潰せねえぞってなる怖さ」と語ると、松蔭寺は「ちょっと分かるかも」と納得していた。