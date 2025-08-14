11¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤â¡ª¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2025
¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2025¡×¤òÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡ ¡Ä Á´¹ñ¤Îºî²È¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¦ÂÎ¸³¶µ¼¼Åù
Æü»þ¡¡¡¡¡¡ ¡Ä 2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü) 11:00¡Á17:00
¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï16:40¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡Ä À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ¿·´Û
½ÐÅ¹¥Ö¡¼¥¹ ¡Ä Ìó1,100¥Ö¡¼¥¹ ¢¨2Æü´Ö¹ç·×¡¦Í½Äê
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡ ¡Ä ÅöÆü·ô500±ß¡¢Á°Çä·ô400±ß ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡ ¡Ä ¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
(1) ½ÐÅ¹ºîÉÊ20,000ÅÀÄ¶¤¨¡ªÁ´¹ñ¤«¤é¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö
(2) ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¡ª¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
(3) ½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª11¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
Á´¹ñ¤«¤éºî²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÅù¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁÅù¤Î¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¸ÄÀË¤«¤Ê¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤¬ÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¾®ÁÒ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¡£
ÅöÆü¤Ï2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó1,100¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¹¤·¡¢20,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎºîÉÊ¤âºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡£
¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î2Æü´Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(2) ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¡ª¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅöÆü¤ÏºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯11·î¤ÎÁ°²ó³«ºÅ¤Ç¤Ï2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó9,700¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî²È¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(3) ½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª11¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼»¨²ß¡¢¥¢¡¼¥ÈÅù¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡ª
ºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ô»²¹Í¡Õ½ÐÅ¹ºîÉÊ¤ÈÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î°ìÎã
¢¨³Æ²èÁü²¼¤ÎÌ¾¾Î¤Ïºî²ÈÌ¾(ÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¹Ö»ÕÌ¾)¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Îºî²È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö½ÐÅ¹¾ðÊó¡×¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Ö¡¼¥¹
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬ÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢
hana*hachi
±Ù -etsu-¡§FunMode
KALEIDOSCOPE
¢£ ¥Õ¡¼¥É¥Ö¡¼¥¹
¾Æ¤²Û»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤äÃãÍÕÅù¤Î¿©ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢
ÆÁÅç¥¹¥â¡¼¥¯
meteore
Cafe&Farm Comorebi
¢£ ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(ÂÎ¸³¶µ¼¼)¥Ö¡¼¥¹
¥¢¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼»¨²ß¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Åù¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¤Þ¤ë¤Þ¤ê¤ó
ÆüËÜ¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¶¨²ñ
º´Æ£Áõ¿È¶ñ
