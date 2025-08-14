お盆のお金事情、帰省でストレスを感じる割合 30代が最多、知っている人は約3割 新しい風習？「お盆玉」【Nスタ解説】
お盆休みまっただ中ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。Nスタでは街の皆さんに、このお盆休み、何にどのくらいお金を使ったか聞きました。
帰省で悩む“手土産” 孫から渡せばなんでもOK？
井上貴博キャスター：
お盆休みの帰省で『手土産』に悩む方も多いと思います。
【手土産の相場は？】
・2000〜3999円：36.3％
・2000円未満：18.0％
・4000〜5999円：17.0％
井上家もプレゼント類は甥っ子から渡す形をとっています。
TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：
おじいさんとしては嬉しいでしょうね。
定着してる？『お盆玉』お得なキャンペーン実施の自治体も
井上キャスター：
最近は『お盆玉』という、夏のお年玉といわれる風習があるようです。
ある調査によると▼『お盆玉』を知っている人は約3割で、▼『お盆玉』を知っている人のうち『お盆玉』をあげる人は約3割だということです。（※マルアイ調べ）
相場は▼〜小学生が500〜3000円 ▼中学生4000〜5000円 ▼高校生以上6000〜1万円という調査もありました。（※家族葬のゲートハウスによると）
TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：
小さい子どもに、記憶に残らない程度の額を渡したことがあります。図書カードをあげたこともありました。
井上キャスター：
『お盆玉』を調べてみると、江戸時代の山形県など東北地方がルーツではないかといわれているようです。
丁稚がお盆とお正月に帰省する際に「お盆小遣い」として着物や下駄を渡す風習だったものが、昭和初期に現金へ変化したのが『お盆玉』のルーツではないかというのです。（※家族葬のゲートハウスによると）
街でインタビューをしたところ、40代の岩手の男性が「うちやっていました。小さい頃もらっていました」と話していました。
山形純菜キャスター：
私も岩手出身ですがピンとこないですね。
井上キャスター：
お盆期間にお得なキャンペーンを行う自治体があるようです。▼千葉県では対象キャッシュレス決済サービスを使って、県内の対象店舗を利用すると支払い金額の最大10％をポイント還元するキャンペーンを実施（14日まで）▼大田区では8月31日までの期間中に対象店舗での買い物等においてPayPayアプリで支払いを行うと、自動でポイントを付与（最大5000円相当）といったサービスを行っているということです。
意外と多い帰省の“気疲れ”
ある調査によると、親への連絡頻度と帰省の割合はリンクするようです。
【親への連絡頻度→帰省の割合】
・毎日→86.2％
・月に1回→57.7％
・ほぼしない→17.8％
（※独身808人に調査 / エイブルホールディングス「ひとりぐらし研究所」調べ）
別の調査によると、帰省で“気疲れ”する方が意外に多いようです。
【帰省でストレスを感じる割合】
＜女性＞
・10代：2.5%
・20代：13.0%
・30代：37.8%
・40代：26.7%
＜男性＞
・10代：12.7%
・20代：15.6%
・30代：26.5%
・40代：23.5%
（※787人に調査 / エイブルホールディングス「ひとりぐらし研究所」調べ）
【帰省するといつもやらされること】
・家の掃除
・食事の準備
・スマホの使い方を教える
（※AlbaLink調べ）
