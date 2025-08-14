お盆休みまっただ中ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。Nスタでは街の皆さんに、このお盆休み、何にどのくらいお金を使ったか聞きました。

【写真を見る】2025年 お盆に使ったお金はいくら？「だいたい30万」「このために節約してきた」

帰省で悩む“手土産” 孫から渡せばなんでもOK？

井上貴博キャスター：

お盆休みの帰省で『手土産』に悩む方も多いと思います。



【手土産の相場は？】

・2000〜3999円：36.3％

・2000円未満：18.0％

・4000〜5999円：17.0％





手土産を選ぶときの悩みについて「本当に喜んでもらえるか」「毎年同じようなものになっちゃう」という声もありました。中には「孫から！」と手土産を渡す家族もいるようです。（DIGITALIOが運営する「ECナビ比較」調べ）井上家もプレゼント類は甥っ子から渡す形をとっています。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

おじいさんとしては嬉しいでしょうね。

定着してる？『お盆玉』お得なキャンペーン実施の自治体も

井上キャスター：

最近は『お盆玉』という、夏のお年玉といわれる風習があるようです。



ある調査によると▼『お盆玉』を知っている人は約3割で、▼『お盆玉』を知っている人のうち『お盆玉』をあげる人は約3割だということです。（※マルアイ調べ）



相場は▼〜小学生が500〜3000円 ▼中学生4000〜5000円 ▼高校生以上6000〜1万円という調査もありました。（※家族葬のゲートハウスによると）

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

小さい子どもに、記憶に残らない程度の額を渡したことがあります。図書カードをあげたこともありました。

井上キャスター：

『お盆玉』を調べてみると、江戸時代の山形県など東北地方がルーツではないかといわれているようです。



丁稚がお盆とお正月に帰省する際に「お盆小遣い」として着物や下駄を渡す風習だったものが、昭和初期に現金へ変化したのが『お盆玉』のルーツではないかというのです。（※家族葬のゲートハウスによると）



街でインタビューをしたところ、40代の岩手の男性が「うちやっていました。小さい頃もらっていました」と話していました。

山形純菜キャスター：

私も岩手出身ですがピンとこないですね。

井上キャスター：

お盆期間にお得なキャンペーンを行う自治体があるようです。▼千葉県では対象キャッシュレス決済サービスを使って、県内の対象店舗を利用すると支払い金額の最大10％をポイント還元するキャンペーンを実施（14日まで）▼大田区では8月31日までの期間中に対象店舗での買い物等においてPayPayアプリで支払いを行うと、自動でポイントを付与（最大5000円相当）といったサービスを行っているということです。

意外と多い帰省の“気疲れ”

ある調査によると、親への連絡頻度と帰省の割合はリンクするようです。



【親への連絡頻度→帰省の割合】

・毎日→86.2％

・月に1回→57.7％

・ほぼしない→17.8％

（※独身808人に調査 / エイブルホールディングス「ひとりぐらし研究所」調べ）



別の調査によると、帰省で“気疲れ”する方が意外に多いようです。

【帰省でストレスを感じる割合】

＜女性＞

・10代：2.5%

・20代：13.0%

・30代：37.8%

・40代：26.7%

＜男性＞

・10代：12.7%

・20代：15.6%

・30代：26.5%

・40代：23.5%

（※787人に調査 / エイブルホールディングス「ひとりぐらし研究所」調べ）

【帰省するといつもやらされること】

・家の掃除

・食事の準備

・スマホの使い方を教える

（※AlbaLink調べ）

