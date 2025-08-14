せいせい、シースルーキャミで美肌露出「セクシー」「爆美女」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】モデルの“せいせい”こと田向星華が14日、自身のInstagramを更新。シースルー素材のキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、シースルーキャミで大胆露出
せいせいは「お盆みんな何してるの」と呼びかけ。黒いシースルー素材のキャミソールを着用し、美しい肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「シースルー素敵」「大人っぽい」「透け感がセクシー」「似合ってる」「お盆は家でのんびり」「爆美女」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、シースルーキャミ姿披露
