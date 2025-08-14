ボリューミーな装いで注目のマトに♡ パッと目を惹く『チュールコーデ＆アイテム』5選

ミーハーガールたるものトレンドには敏感であるべき♡ そこで今回は、Ray編集部が厳選した、ボリューミーな「チュールコーデ＆アイテム」を5つお届けします。おおげさチュールは、パーティー仕様にも普段使いもできちゃう！HONEY MI HONEYプレスのコメントも参考にしてみて♡

ボリューム増量中！おおげさチュール この秋はチュールがとにかくボリューミーに！ パッと目を引くふわふわなその姿は展示会でも注目のマト。 PRESS COMMENT 「今季はニット×チュールなど異素材Mixするのが新しい！華やかなチュールだからこそカラーはひかえめにするのがオトナ可愛く着るコツです」（HONEY MI HONEYプレス・原田麻莉子さん）

Cordinate 【LiLiRena】チュール袖カットソー スタイリストも絶賛するチュールデザインから今季はトップスが登場 ボトム次第でパーティー仕様にも普段使いにも変身できるのが最大の魅力♡ チュール袖カットソー 4,980円／LiLiRena プリーツスカート 11,000円／COCO DEAL（ココ ディール）チェック柄ベレー帽 5,940円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿店）バッグ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ジョッキーブーツ 39,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 【HONEY MI HONEY】背中あきチュールワンピース 展示会では常に試着待ちの列をなした伝説のHITワンピ シックだけど抜け感がある深いグレーに人気集中。 背中あきチュールワンピース 24,200円／HONEY MI HONEY シュシュ 3,850円／The Girls Society パールブレスレット 8,500円／TUWAKRIM（805showroom）ミュール 8,910円／RANDA

Item ボリューミーなチュールアイテム 【a】フラワーチュールフレアースカート 12,100円／dazzlin

▶︎鈴木愛理着用で完売した伝説スカートがリバイバル！とにかくボリューミーなシルエットも透け感のある白いチュールで軽やか。 【b】チュールカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY

▶︎AWの展示会オーダーNo.1を記録したニットカーデ。ポロえりデザインがこの秋らしさを加速♡ 【c】チュールそでシャツワンピース 12,980円／LiLiRena

▶︎立体感と華やかさを持ったそでにひと目ぼれ。チュールをポイント使いすることでデイリー使いはもちろん、特別な日にも使える1枚に。 撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来