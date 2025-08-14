ボリューミーな装いで注目のマトに♡ パッと目を惹く『チュールコーデ＆アイテム』5選
ミーハーガールたるものトレンドには敏感であるべき♡ そこで今回は、Ray編集部が厳選した、ボリューミーな「チュールコーデ＆アイテム」を5つお届けします。おおげさチュールは、パーティー仕様にも普段使いもできちゃう！HONEY MI HONEYプレスのコメントも参考にしてみて♡
ボリューム増量中！おおげさチュール
この秋はチュールがとにかくボリューミーに！
パッと目を引くふわふわなその姿は展示会でも注目のマト。
PRESS COMMENT
「今季はニット×チュールなど異素材Mixするのが新しい！華やかなチュールだからこそカラーはひかえめにするのがオトナ可愛く着るコツです」（HONEY MI HONEYプレス・原田麻莉子さん）
Cordinate 【LiLiRena】チュール袖カットソー
スタイリストも絶賛するチュールデザインから今季はトップスが登場
ボトム次第でパーティー仕様にも普段使いにも変身できるのが最大の魅力♡
Cordinate 【HONEY MI HONEY】背中あきチュールワンピース
展示会では常に試着待ちの列をなした伝説のHITワンピ
シックだけど抜け感がある深いグレーに人気集中。
Item ボリューミーなチュールアイテム
【a】フラワーチュールフレアースカート 12,100円／dazzlin
▶︎鈴木愛理着用で完売した伝説スカートがリバイバル！とにかくボリューミーなシルエットも透け感のある白いチュールで軽やか。
【b】チュールカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY
▶︎AWの展示会オーダーNo.1を記録したニットカーデ。ポロえりデザインがこの秋らしさを加速♡
【c】チュールそでシャツワンピース 12,980円／LiLiRena
▶︎立体感と華やかさを持ったそでにひと目ぼれ。チュールをポイント使いすることでデイリー使いはもちろん、特別な日にも使える1枚に。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来