俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは8月14日、自身のInstagramを更新。大きな愛犬を抱く自撮りショットを公開しました。

俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは8月14日、自身のInstagramを更新。大きな愛犬を抱く姿を公開しました。

【写真】大きな愛犬を抱くKoki,

「写真を撮るのが本当に楽しくなりました」

Koki,さんは「Galaxy Z Flip7は、置き撮りができるからきれいなセルフィ―が撮れます　写真を撮るのが本当に楽しくなりました」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目がオーストラリアン・ラブラドゥードルの愛犬・ルンを抱く姿です。Koki,さんは笑みを浮かべ、楽しそうに撮影しています。また、3枚目には顔立ちの美しさが引き立つ自撮りショットを載せました。

この投稿には、記事執筆時点の14日現在で5万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。

姉・Cocomiさん撮影の「ルンちゃんとラブラブタイム」

7月19日の投稿でも「ルンちゃんとラブラブタイム」とつづり、ルンとのツーショットを公開したKoki,さん。「by sis」と、姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんが撮影したと明かしています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)