¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ä¤í¡×À¶¿å¤ß¤µ¤È¡õ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡¢É×ÉØ¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¤ª2¿Í¤Î¶õµ¤´¶¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¤Ï8·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡õ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤ÎÉ×ÉØ¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¹¬¤»²á¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¤ä¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¿¿²Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¥µ¥¦¥Ê¡×À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±ó¤¯³¹ÊÂ¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¥Ó¥ë¤Î¹âÁØ³¬¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤È³°µ¤Íá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â6·î25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤È²Æì¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£É×ÉØ¤Ç¸ª¤òÁÈ¤à»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤ë¤È»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
