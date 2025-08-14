巨人・井上温大投手が１４日、先発が予定される１６日の阪神戦（東京ドーム）に向けてジャイアンツ球場で練習。捕手を座らせてブルペン投球を行うなど、丁寧に調整した。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される一戦。「絶対に勝たなければいけない試合だと思っている。自分にとっても与えられたチャンスの大事な１試合。そういう日に投げられることに感謝して自分がやるべきことに集中したい」と語った。

高卒６年目の今季はここまで３勝６敗、防御率３・３１。１軍での先発は７月３１日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる。前回は一塁ベースカバーを怠るミスもあり、５回途中３失点で降板。翌８月１日に出場選手登録を抹消された。６日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（横須賀）で５回１安打０封と好投してつかんだ再びのチャンス。「桑田さんだったり、内海さん、杉内さん、阿部さんに言っていただいたことを自分の中で整理して。ポジティブに、うまくいくように練習していました」と調整してきた。

６月３日に長嶋さんが肺炎のため亡くなり、その後迎えた４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で井上は先発した。しかし７回５失点。弔い星を届けられなかった。「前回そういう日に打たれてしまったので、今回はいい姿を見せられるようにしたい」と雄姿を届けることを誓った。