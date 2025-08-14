瀬戸環奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が14日、自身のXを更新し、浴衣写真を投稿した。

【写真】首筋に妙な色気！彼女感ある浴衣姿の瀬戸環奈

　瀬戸はXで「今日も明日も普段なかなか会いに行けないセットー団達へ会いに行くよ〜」と浴衣写真を公開。涼しげな柄の浴衣で見返り美人な瀬戸の姿を見ることができる。

　これにファンは「浴衣とても似合っていて、すてきだし超絶可愛いすぎますね」「浴衣姿にセトカンのきれいな首筋が映えますね」「浴衣姿かわええ」「彼女感すごいですね！」などと反応している。

　瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。