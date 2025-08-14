◇パ・リーグ オリックス―楽天（2025年8月14日 京セラD大阪）

楽天先発の藤井聖が7回1/3を6安打1失点。チームトップタイの今季5勝目を挙げた。

「今、一番負けられない相手。全身全霊で臨みたい」と話していた、3ゲーム差で追う3位・オリックスとの直接対決。

初回2死から中川、太田の連打で一、二塁とするも、5番・若月を捕邪飛に抑えて無失点でしのいだ。

2回から6回までは無安打の快投だった。

3点リードの7回に2死からの連打で一、二塁のピンチを背負うが、大里を投ゴロに仕留めた。

7月16日の対戦に続いてのオリックス・田嶋との投げ合い。その際に藤井は8回無失点と好投も、味方打線も田嶋の前に無得点。最後は9回に0―1でサヨナラ負けを喫し、田嶋に完封勝利を許した。

この日は打線が田嶋から5回に2点を先制。6回で降板に追い込んだ。

チームはビビッドピンク色の「EAGLES SUMMERユニホーム2025」を着用して3位・オリックス戦に5連勝。7月7日には3位（当時ソフトバンク）と最大9ゲーム差あったが、2ゲーム差に迫った。