道重さゆみ、きょう芸能界引退 「さゆ丼」吉野家が感謝のメッセージ「22年間の芸能活動本当にお疲れ様でした!!!!!」
元モーニング娘。のメンバーでモデルの道重さゆみ（36）が、きょう14日開催の『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』Zepp DiverCity（TOKYO）公演をもって、芸能界を引退する。「吉野家」が、道重へのメッセージを投稿した。
【写真】2013年…吉野家スタッフユニフォームで一日店長を務めた道重さゆみ
道重は吉野家と縁が深く、「焼鳥つくね丼」は「さゆ丼」と呼ばれた。イベントにも登場したことがある。
吉野家公式Xに書面が掲載され「さゆ丼から、もう10年!!まさかこんな日が来るとは夢にも思いませんでした」「やはり、さゆみんと吉野家の思い出は『さゆ丼』ですね！ファンを一番に想うさゆみんだからこそ 『さゆ丼』は生まれて、吉野家125年の歴史に刻まれるべき伝説になりましたw」と振り返り、「そのあとも、インスタライブなどで吉野家を紹介してくれたり、ラジオで吉野家愛を語ってくれたり、吉野家とさゆみんはどこかで繋がっていると勝手ながら感じていました！」と感謝。
そして「今日もかわいい！明日はもっとかわいい！さゆみんの姿が明日から見られないのはとっても残念ですが、、、22年間の芸能活動本当にお疲れ様でした!!!!!
最後に、、、うさちゃんピース！」としたためた。
■道重さゆみ プロフィール
1989年7月13日生まれ、山口県出身
2003年1月6期メンバーとしてモーニング娘。加入
2003年7月30日発売の19th Single「シャボン玉」でデビュー
2012年5月、新垣里沙の卒業により8代目リーダーに就任
2014年11月26日、『モーニング娘。’14コンサートツアー秋GIVE ME MORE LOVE〜道重さゆみ卒業記念スペシャル〜』横浜アリーナ公演にてモーニング娘。をグループ在籍最長在籍期間4329日にて卒業（グループ最長在籍は卒業当時）
モーニング娘。卒業後、2年間の休業を経て2017年3月より活動再開
ソロ歌手としてコンサートの開催、アルバムのリリースと音楽活動を行いながら、女性誌等でモデルとしても活動
