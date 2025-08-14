¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤³¤Î»ÅÁð¤¬¹¥¤¡ÄVSàÈãÝºÂ¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¡¡ºÆÀ¸¿ô240Ëü²ó¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç½Å¿´°ÜÆ°¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù·èÀïCMÂè1ÃÆ¡ÁãÞÌçÃº¼£Ïº¡õÉÚ²¬µÁÍ¦vsàÈãÝºÂ¡Á¤¬¸ø³«Ãæ¡£9Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢244Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºî²è¤ä¤Ù¤§¡ÄÉÚ²¬VSàÈãÝºÂ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙºÇ¿·±ÇÁü
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¸Â¾ë¤ÇÀï¤¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡õÉÚ²¬µÁÍ¦vsàÈãÝºÂ¤Î»àÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁüÈþ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÁÍ¦¤µ¤ó¤ÈÃº¼£Ïº¤Î¥³¥ó¥Ó¤«¤Ã¤±¤§¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ºî¤ÎàÈãÝºÂÀï¤Ï·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½±Ç¤¨¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¸«»ö¤ÊÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤¬ºÇ¹â²á¤®¡×¡Ö°ì»þÄä»ß¤·¤ÆµÁÍ¦¤µ¤ó¤ò¶Å»ë¡×¡ÖÀïÆ®¥«¥Ã¥È¡¢¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¡ÖàÈãÝºÂ¤Î°ú¤¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¡ª¡ªàÈãÝºÂ¤¬¥¯¥¤¤Ã¤Æ¼ó¤ò²£¤Ë¾¯¤·¿¶¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡ª(¤¢¡¢¤³¤ì¾¯¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¡¡´°àúÆ°²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã)¤³¤Î»ÅÁð¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖàÈãÝºÂ¤¬¤³¤¦Íè¤Æ¡ÄµÁÍ¦¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¼õ¤±¤Æ¡Ä¤³¤³¤Ç¤³¤¦½Å¿´°ÜÆ°¡Ä¤·¤Æ¤ë´Ö¤ËàÈãÝºÂ¤ÎÂÎÀª¤¬¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
