¤è¤ð¤³ÍÌî¡Öº£¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤À¤«¤éµÙ·Æ¤¬¡Ä¡×Ä¹Ãú¾ì¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¡ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤è¤ð¤³¡¦ÍÌî¿¸ºÈ¤µ¤ó¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÍÌî²ÝÄ¹¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡×¡ÊCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡ËÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12787
¢¡ÍÌî¿¸ºÈ¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡×¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÃæÂ¼¡§ÍÌî¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò1¤ÄÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÍÌî¡§¤Ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÃæÂ¼¡§ ËÜÅö¤Ë1²ó¤Î»£±Æ¤Ç10²¿»þ´Ö¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÌî¡§¤½¤¦¡£¼ýÏ¿¤Ï14»þ´Ö¤È¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¸áÁ°10»þ³«»Ï¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤¸á¸å11»þ¥¢¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤ä¤±¤É¡¢Áá¤«¤Ã¤¿¤é¸á¸å4»þ¡¢5»þ¤Ë¤â¡£
ÃæÂ¼¡§¡Ê³°¤¬¡ËÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÍÌî¡§2¡Á3»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ã¤¹¤«!?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö´ÌµÍ¤Ç¤ä¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÍÌî¡§¤Ç¤â¡Êµ¡ºà¤Î¡Ëµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤ä¤ó¡© ÀÎ¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥«¥à¡ÊÊüÁ÷ÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑVTR¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¥Æ¡¼¥×¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤Ç20Ê¬µÙ·Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤À¤«¤éµÙ·Æ¤¬¥¼¥í(¾Ð)¡£
ÃæÂ¼¡§Ìµ¸Â¤Ë»£¤ì¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
ÍÌî¡§¤À¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤µ¤ó¤È¤«¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¥È¥¤¥ì¤È¤«¤Ç¤¿¤Þ¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ë¤º¤Ã¤È¤ª¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤ÈµÙ·Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÌî¡§¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¡Ä¤ª¤·¤Ã¤³¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡ÈÏ·¤¤¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¡È¡Ê¥È¥¤¥ì¤¬¡Ë¶á¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÍÌî¡§¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éç¯æù¤âÁêÅöÃÃ¤¨¤¿¤Ê¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ï²á¹ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÌî¡§¤½¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
▶▶À¼Í¥¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¤¬¸ì¤ë¡È¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¡É¤ÎÎ¢Â¦ Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12787
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12787
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍÌî¿¸ºÈ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó
¢¡ÍÌî¿¸ºÈ¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡×¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÃæÂ¼¡§ÍÌî¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò1¤ÄÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÍÌî¡§¤Ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÃæÂ¼¡§ ËÜÅö¤Ë1²ó¤Î»£±Æ¤Ç10²¿»þ´Ö¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÌî¡§¤½¤¦¡£¼ýÏ¿¤Ï14»þ´Ö¤È¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¸áÁ°10»þ³«»Ï¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤¸á¸å11»þ¥¢¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤ä¤±¤É¡¢Áá¤«¤Ã¤¿¤é¸á¸å4»þ¡¢5»þ¤Ë¤â¡£
ÃæÂ¼¡§¡Ê³°¤¬¡ËÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÍÌî¡§2¡Á3»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ã¤¹¤«!?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö´ÌµÍ¤Ç¤ä¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÍÌî¡§¤Ç¤â¡Êµ¡ºà¤Î¡Ëµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤ä¤ó¡© ÀÎ¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥«¥à¡ÊÊüÁ÷ÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑVTR¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¥Æ¡¼¥×¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤Ç20Ê¬µÙ·Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤À¤«¤éµÙ·Æ¤¬¥¼¥í(¾Ð)¡£
ÃæÂ¼¡§Ìµ¸Â¤Ë»£¤ì¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
ÍÌî¡§¤À¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤µ¤ó¤È¤«¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¥È¥¤¥ì¤È¤«¤Ç¤¿¤Þ¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ë¤º¤Ã¤È¤ª¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤ÈµÙ·Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÌî¡§¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤«¤ó¡Ä¡Ä¤ª¤·¤Ã¤³¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡ÈÏ·¤¤¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¡È¡Ê¥È¥¤¥ì¤¬¡Ë¶á¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÍÌî¡§¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éç¯æù¤âÁêÅöÃÃ¤¨¤¿¤Ê¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ï²á¹ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÌî¡§¤½¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
▶▶À¼Í¥¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¤¬¸ì¤ë¡È¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¡É¤ÎÎ¢Â¦ Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12787
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661