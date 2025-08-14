日向坂46四期生『新・日向坂ミュージックパレード』が今夜最終回 「寂しい」「とうとうこの日が」
日向坂46四期生が出演する『新・日向坂ミュージックパレード』（日本テレビ／毎週木曜24時59分）が、今夜14日の放送で最終回を迎える。
【写真】みんなかわいい！ 日向坂46・四期生を撮り下ろし
本番組は四期生にとって初の単独冠番組として、2024年4月30日に『日向坂ミュージックパレード』のタイトルでスタート。2025年2月20日の放送で一度最終回を迎えたが、タイトルを『新・日向坂ミュージックパレード』にリニューアルし、5月8日から新シリーズとして再始動した。
『日向坂ミュージックパレード』から通算すると、放送期間は約1年4ヵ月。四期生の歌声や笑いをファンに届けてきたが、ついに今夜がラストとなる。
最終回では、7月29日から31日にかけて神奈川県・ぴあアリーナMMで開催された「四期生ライブ」の映像とともに、これまでの名場面をプレイバックする。
番組終了を惜しむファンからは、「寂しい」「とうとうこの日が来たか」「まだやって欲しかった」「しっかり見届けます！」「四期生の番組がなくなるのはさみしい」「みんなありがとう」など、多くの声が寄せられている。
