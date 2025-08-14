ぐるナイ 夏恒例！沖縄で巨大マグロ釣り対決！！
ぐるナイ名物大型ロケ企画！
夏だ！沖縄だ！マグロ釣り対決！
番組史上最高62キロ超の大物を釣れば100万円！！
岡村チームVS矢部チームで
負けたらリーダーが10万円超の超豪華ディナー代をお支払い！？
岡村チームは照英＆山本彩
対する矢部チームはSixTONES 郄地優吾＆納言 薄幸
果たして最後に笑うのは・・・！？
食事会場情報
【会場名】エリスリーナ西原ヒルズガーデン
【住所】沖縄県中頭郡西原町字津花波431番地
【電話番号】098-946-5555
【アクセス】
・那覇空港より車で約35分
・沖縄都市モノレール線（ゆいレール）てだこ浦西駅よりタクシーで約10分
・沖縄自動車道西原ICより車で約10分
釣果結果
＜岡村チーム＞
山本彩 1匹 90g（ヤマトミズン）
岡村隆史 0匹 0g
照英 0匹 0g
＜矢部チーム＞
薄幸 1匹 2.1kg（ハリセンボン）
矢部浩之 1匹 540g（ダツ）
郄地優吾 0匹 0g
＜原西チーム＞
原西孝幸 4匹 180g（スズメダイ4匹）
クボケン 1匹 50g（スズメダイ）
伊藤遼 0匹 0g
負けたチームのリーダー岡村が食事代10万7550円を支払い