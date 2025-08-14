ぐるナイ名物大型ロケ企画！
夏だ！沖縄だ！マグロ釣り対決！
番組史上最高62キロ超の大物を釣れば100万円！！
岡村チームVS矢部チームで
負けたらリーダーが10万円超の超豪華ディナー代をお支払い！？
岡村チームは照英＆山本彩
対する矢部チームはSixTONES 郄地優吾＆納言 薄幸
果たして最後に笑うのは・・・！？

食事会場情報

【会場名】エリスリーナ西原ヒルズガーデン

【住所】沖縄県中頭郡西原町字津花波431番地

【電話番号】098-946-5555

【アクセス】
・那覇空港より車で約35分
・沖縄都市モノレール線（ゆいレール）てだこ浦西駅よりタクシーで約10分
・沖縄自動車道西原ICより車で約10分

釣果結果

＜岡村チーム＞
山本彩　　1匹　90g（ヤマトミズン）
岡村隆史　0匹　0g
照英　　　0匹　0g
＜矢部チーム＞
薄幸　　　1匹　2.1kg（ハリセンボン）
矢部浩之　1匹　540g（ダツ）
郄地優吾　0匹　0g
＜原西チーム＞
原西孝幸　4匹　180g（スズメダイ4匹）
クボケン　1匹　50g（スズメダイ）
伊藤遼　　0匹　0g

負けたチームのリーダー岡村が食事代10万7550円を支払い