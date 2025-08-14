¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È´µ¼ÔÃæ¿´¡É¤Î¡ÖDXÀïÎ¬¡×¤½¤Î3ËÜÃì¤È¤Ï¡©CDXO¤¬²òÀâ
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼ÒCDXO¤Îµµ»³Ëþ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢DXÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µµ»³Ëþ¤µ¤ó¤ÏÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢»ñÀ¸Æ² CITO¡ÊºÇ¹â¾ðÊóµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë CDO¡ÊºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÎòÇ¤¡£Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þ³×¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òCIO¡¦CDO¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼ÒCDXO¡ÊºÇ¹âDXÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡×
¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÌô¤ò¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¸¦µæ³«È¯¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¸½ºß¤Ï°äÅÁÀ¤Î¤¯¤ëÉÂ¡¦¹üÆð²½¾É¤Ê¤É¤Î´õ¾¯¼À´µ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¡¢Æñ¼£À¤Î·ì±Õ¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¼£ÎÅË¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹³ÂÎ¤ä´´ºÙË¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ªÌô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Life-changing¤Ê²ÁÃÍ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ¤ê½Ð¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È´µ¼ÔÃæ¿´¡É¤ÎDXÀïÎ¬
¸½ºß¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÌó6,000¿Í¤òÍÊ¤·¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤âµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦50¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ø°åÌôÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö´õ¾¯¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼Á¤Î¹â¤¤Ìô¤òÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÌô¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢½ÀÆð¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¸¶ÎÁÄ´Ã£¤«¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¡È´µ¼ÔÃæ¿´¡É¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDXÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÃì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î¡¡ÖDX¿ä¿Ê´ðÈ×¤Î¶¯²½¡×
¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤È¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î¢¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Á¤ä¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î£¡Ö¥Ç¡¼¥¿½Û´Ä·¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡×
¸¦µæ³«È¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸»º¤ä±Ä¶È¤Ê¤É¤Î³ÆÉôÌç¤ò²£ÃÇÅª¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢Life-changing¤Ê²ÁÃÍ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë¡¢ºûÀî¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÅª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡È´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìô¤òÁá¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ì´ÓÀ¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëDX»Üºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢AI¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ëÎÏ
¸¦µæ³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢AI¤¬Ìô¤ò¼«Æ°Åª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µµ»³¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¡È¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡Ê»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶öÁ³¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬±¿¡Ë¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¡×¤È´¶¤¸¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤¬AI¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¿Í¤ÈAI¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¦µæ¼Ô¤ÏAI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¥Ò¥ó¥È¤ä¡Ê¿ÊÊâ¤Î¡Ë¼ï¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë´¶¼õÀ¤ä´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºûÀî¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬AI¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤È¡Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDXÁÈ¿¥¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤µµ»³Ëþ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æµµ»³¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÎÎ®µ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
¡Êº¸¤«¤é¡Ëµµ»³Ëþ¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
µµ»³Ëþ¤µ¤ó¤ÏÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢»ñÀ¸Æ² CITO¡ÊºÇ¹â¾ðÊóµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë CDO¡ÊºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÎòÇ¤¡£Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þ³×¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òCIO¡¦CDO¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó³ô¼°²ñ¼ÒCDXO¡ÊºÇ¹âDXÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡×
¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÌô¤ò¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¸¦µæ³«È¯¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¸½ºß¤Ï°äÅÁÀ¤Î¤¯¤ëÉÂ¡¦¹üÆð²½¾É¤Ê¤É¤Î´õ¾¯¼À´µ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¡¢Æñ¼£À¤Î·ì±Õ¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¼£ÎÅË¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹³ÂÎ¤ä´´ºÙË¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ªÌô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Life-changing¤Ê²ÁÃÍ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ¤ê½Ð¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È´µ¼ÔÃæ¿´¡É¤ÎDXÀïÎ¬
¸½ºß¡¢¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÌó6,000¿Í¤òÍÊ¤·¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤âµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦50¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ø°åÌôÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö´õ¾¯¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼Á¤Î¹â¤¤Ìô¤òÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÌô¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢½ÀÆð¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¸¶ÎÁÄ´Ã£¤«¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¡È´µ¼ÔÃæ¿´¡É¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDXÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÃì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î¡¡ÖDX¿ä¿Ê´ðÈ×¤Î¶¯²½¡×
¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤È¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î¢¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Á¤ä¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
DXÀïÎ¬¤½¤Î£¡Ö¥Ç¡¼¥¿½Û´Ä·¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡×
¸¦µæ³«È¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸»º¤ä±Ä¶È¤Ê¤É¤Î³ÆÉôÌç¤ò²£ÃÇÅª¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢Life-changing¤Ê²ÁÃÍ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë¡¢ºûÀî¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÅª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡È´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìô¤òÁá¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ì´ÓÀ¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëDX»Üºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢AI¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ëÎÏ
¸¦µæ³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢AI¤¬Ìô¤ò¼«Æ°Åª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µµ»³¤µ¤ó¤Ï¸¦µæ¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¡È¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡Ê»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶öÁ³¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬±¿¡Ë¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¡×¤È´¶¤¸¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤¬AI¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¿Í¤ÈAI¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¦µæ¼Ô¤ÏAI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¥Ò¥ó¥È¤ä¡Ê¿ÊÊâ¤Î¡Ë¼ï¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë´¶¼õÀ¤ä´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºûÀî¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬AI¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤È¡Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDXÁÈ¿¥¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤µµ»³Ëþ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¤ÎDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æµµ»³¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÎÎ®µ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/