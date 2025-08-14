薄型×静電容量無接点式。「NIZ L84」は静音性と軽快さが両立した上質キーボードでした
仕事効率アップのために高機能キーボードを探すと、一度はたどり着くのがHHKBやREALFORCE。共通点は“静電容量無接点式”で、軽快で正確なタイピングを実現しつつ耐久性も兼ね備えているのが特長。
そんな静電容量無接点式をロープロファイルで実現したのが「NIZ L84」。この組み合わせは記事執筆時点では唯一無二の存在。ここ2年で4台ほどメカニカル式を買い漁った筆者も気になっていた仕様でしたので、製品をお借りして1ヶ月ほどじっくり試させてもらったレポートをお届けします。
結論、軽いタッチ×ロープロファイル派にはオススメできる製品でしたので参考にしてみてください！
75%ロープロファイル×静電容量無接点式
「L84」は俗に言う75％キーボード。テンキーレスに加え、矢印やファンクションキーがぎゅっと詰まってコンパクトなのが特長。横幅が短いのでマウス操作エリアが広く確保できますよ。
なお本製品はUS配列のみのラインナップという点にはご注意を。
一般的なキーボードだと手首の角度が合いにくいケースが多く、長時間作業にはパームレストが必要。その点ロープロファイルなら、より自然な手首の角度で操作できるのが強み。
ノートPCの薄いキーボードで慣れた人や、そもそも手首が疲れがちな人にはロープロファイルが助かりますよね。
軽快な打鍵感がクセになる
静電容量無接点方式といえば高級/高性能キーボードの代名詞のひとつ。これまで一般プロファイルには選択肢がありましたが、ロープロファイルでは存在しませんでした。
そこに独自開発で登場したのが「L84」。30gfというかなり軽い押下圧（タッチの軽さ）と静音性能に自信アリなスイッチとのこと。
さっそく筆者のメインキーボード（Gateron製 茶軸スイッチ/標準プロファイル）と比較してみました。
コトコトとした打鍵音で心地いいですが、底打ちの音など全体的なボリュームは大きめ。オフィスだと気になる人もそれなりにいそう。
こちらが「L84」。もちろん無音にはなりませんが静音性は2段階ぐらい上。 スペックどおりの、ほんとうに軽く柔らかい打鍵感が病みつきになり、タイピングの仕方でもっと静かにできそうです。
一方、キーの反発でリズム良くタイピングしたい人の好みは分かれそうでしたが、タイピング量が多くて腕や指が疲れやすい人ならこのフェザータッチな軽快さを体験してみる価値はあると思いますよ。
メインキーボードの代わりに1ヶ月近く使ってみましたが、軽さのおかげで仕事後の手首や指先のダルさは減りました。
ちなみにこの記事も「L84」で書いていますが、キーボードの軽快さでいつもよりもサクサク進んでいる感じがします（笑）。
便利機能もたくさん
Bluetoothでは5台に加え、2.4GHzレシーバーと有線で最大7台まで登録可能。切り替えもサッとできるので、自宅やオフィスで複数デバイス使い分ける人には便利。
本体上部にはミニディスプレイを備え、接続中のデバイスやバッテリー残量がすぐ確認可能。7台も接続すると今有効な端末が分からなくなるので、この機能は助かりますね！
内蔵チルトスタンドは2段階で調整可能。手首の負担軽減のためにも必須機能です。
「L84」はシックなグレーモデルも選べます。またテンキーが必要な人は派生の「L99」というモデルもありますよ。
専用ソフトウェアでのカスタムはWindowsが必要
Windows機があれば専用ソフトウェアで各種カスタマイズも可能。キーの反応深さ（アクチュエーションポイント）は上級ゲーミングモデルに迫る0.6〜2.6mmで設定できるので、撫でるようなタイピングだって可能。
一度記録すればMacでも有効だそうなので、Macユーザーの人はソフトウェアを待つか友人に頼るなどで設定してみてください。
デスクワークの相棒に
キャンペーン価格で32,325円（税・送料込）はキーボードとしては高い部類ですが、唯一無二のロープロファイル×静電容量無接点式の極上軽快タッチは試す価値があると思います！
プログラミングや文章執筆などタイピング量が多い、その上で自宅やオフィスで静音性も気にしたい人には刺さる1台かと思うので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。
＞＞30gfの軽やかさと35dBの静音性！静電容量無接点式「NIZキーボード」で極上の打鍵体験を
