◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 横浜５―１綾羽（１４日・甲子園）

初出場の綾羽（滋賀）が横浜に破れ、２回戦で敗退した。今春センバツ王者との試合を応援するべく、綾羽の三塁側アルプスには多くの応援団やＯＢ、関係者が集った。

近江の吹奏楽部も“綾羽ファミリー”の一員だ。部員がたった６人の綾羽高校吹奏楽部を救うべく、近江高校の吹奏楽部３９人が８日の１回戦・高知中央戦に続き集結。春夏通算２４度の甲子園出場でノウハウを培った学校のサポートは、綾羽の大きな支えとなった。総勢４５人の大所帯で「ＨＯＴ ＬＩＭＩＴ」や「紅」などさまざまな曲を披露し、ナインを鼓舞した。

綾羽吹奏楽部・沢井優佳部長（３年）が「近江高校の３年生が引っ張ってくれて、すごくありがたかった」とうれしそうにうなずくと、近江吹奏楽部の中園愛菜さん、鷲塚羽さん（ともに３年）は「こういった形で応援できる機会をもらえてうれしかった」と口をそろえた。

３回戦出場は逃したが、綾羽・沢井さんは「本当に貴重な体験ができた」と納得の表情。夢舞台での演奏を果たし、充実の夏を終えた。