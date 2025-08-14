振袖…ではなく夏の装いで臨みました。



長野市では「二十歳を祝う集い」が開かれ新成人の門出を祝いました。



若者たちが思い描く未来とは…。



午前9時すぎ、長野市の大豆島地区に集まってきたのは二十歳の若者たち。久しぶりの友人との再会を喜んでいました。



大豆島地区など長野市の7つの地区ではふるさとに帰省する人が多いお盆休みに合わせて成人式が開かれていて、その姿は夏の装い・浴衣です。





新成人は「お母さんが子どものときに着ていた浴衣です」新成人は「青が好きで青系のもので花じゃなくて花火にしました」集いには「73人」が参加。代表して塚田航矢さんが誓いの言葉を述べました。塚田航矢さん「それぞれの夢に向かってそれぞれが努力し続けることが、これからの社会を担っていく私たちに課せられた責任だと思います」新たな門出を迎えた若者たち。思い描く未来は…新成人は「二十歳で社会人も2年目になるのでもう少し自立して過ごしていきたいなと」新成人は「将来 教師になりたいなと思っているので頑張りたい」新成人は「来年から社会人になるのでバリバリ働いてまた友達と集まれたら」今年は「戦後80年」。平和への思いも語りました。新成人は「戦争自体のことはあんまり分からないが、この（平和な）世界が続いていってほしい」定着しつつある、夏の成人式。若者たちの将来に期待です！