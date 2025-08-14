ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米生産者物価指数（PPI）（7月）
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）
予想 N/A 前回 22.6万件
米失業保険継続受給者数（07/27 - 08/02）
予想 N/A 前回 197.4万件
23:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、CNBC出演
15日
3:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）討論会出席（質疑応答あり）
米主要企業決算
アプライド・マテリアル、ディアー、タペストリー
※予定は変更されることがあります。
