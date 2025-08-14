21:30
米生産者物価指数（PPI）（7月）
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.0%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）
予想　N/A　前回　22.6万件

米失業保険継続受給者数（07/27 - 08/02）
予想　N/A　前回　197.4万件

23:00　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、CNBC出演

15日
3:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）討論会出席（質疑応答あり）

米主要企業決算
アプライド・マテリアル、ディアー、タペストリー


※予定は変更されることがあります。