ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

米生産者物価指数（PPI）（7月）

予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.3%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.0% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）

予想 N/A 前回 22.6万件



米失業保険継続受給者数（07/27 - 08/02）

予想 N/A 前回 197.4万件



23:00

ムサレム・セントルイス連銀総裁、CNBC出演



15日

3:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）討論会出席（質疑応答あり）



米主要企業決算

アプライド・マテリアル、ディアー、タペストリー





※予定は変更されることがあります。

外部サイト