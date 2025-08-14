King & Prince¡¢µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
King & Prince¤Î³Ú¶Ê¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤¬¡¢14ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢¾å¾ºÎ¨63.8¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥½¥ó¥°¡ØWhat We Got¡ÊMickey's Birthday Song¡Ë¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢King & Prince¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£8·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÈKing & Prince¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¡£6Æü¤Ë¤Ï¡¢King & Prince¤Î2¿Í¤¬ÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CDºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î18ÆüÉÕ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é½µÇä¤ê¾å¤²32ËüËç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/8/18ÉÕ¡Ë