¡Ø¥Æ¥Ë¥×¥ê¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë¶áÆ£¹§¹Ô¡õ¾å»³Îµ¼£¡¡ÁíÀª39¿Í¤ÎÀ¼Í¥¥¹¥Æ¡¼¥¸À¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª¥¤¥é¥¹¥ÈÁ´8¼ï²ò¶Ø
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Æ¥Ë¥×¥ê¥Õ¥§¥¹¥¿2025±þ±ç¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¹§¹Ô(ÂçÀÐ½¨°ìÏºÌò)¤¬9·î21Æü¤Î2¸ø±é¤Ë¡¢¾å»³Îµ¼£(¼ï¥öÅç½¤ÆóÌò)¤¬Á´¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁíÀª39¿Í¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï9·î20Æü¡õ21Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿9·î21ÆüÃë¸ø±é¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ëU-NEXT¤ÎÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÁ´8¼ï¤â²ò¶Ø¡£¹¥¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÁªÂò¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë(¥í¡¼¥½¥ó)¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¼êÄÍ¤¿¤Á¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È8¼ïÎà
¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥Æ¥Ë¥×¥ê¥Õ¥§¥¹¥¿2025±þ±ç¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢2Æü´Ö3¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë9·î21ÆüÃë¸ø±é¤òU-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¥Õ¥§¥¹¥¿¡×5ºîÉÊ¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£U-NEXT¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¸«¤ì¤ë¡£8·î17Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÆü18»þ¤ËÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤âÅþÃå¤·¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°ÉÕ¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤É±þ±ç¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡ä
¢£Á´¸ø±é½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
³§Àî½ã»Ò(±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥ÞÌò)¡¢ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº(¼êÄÍ¹ñ¸÷Ìò)¡¢¹ÃÈåÅÄ¤æ¤¡ÊÉÔÆó¼þ½õÌò)¡¢¹â¶¶¹¼ù(µÆ´Ý±ÑÆóÌò)¡¢ÀîËÜÀ®(²ÏÂ¼Î´Ìò)¡¢¾®Ìîºä¾»Ìé(Åí¾ëÉðÌò)¡¢ÌÚÆâ½¨¿®(Ç¦ÂÐÒ»ÎÌò)¡¢±Ê°æ¹¬»Ò(¹¬Â¼Àº»ÔÌò)¡¢ÆïÂçÅµ(¿¿ÅÄ¸¹°ìÏºÌò)¡¢ÃÝËÜ±Ñ»Ë(ÌøÏ¡ÆóÌò)¡¢ÁýÅÄÍµÀ¸(¿Î²¦²í¼£Ìò)¡¢ÄÅÅÄ±ÑÍ¤(ÌøÀ¸ÈæÏ¤»ÎÌò)¡¢¹â¶¶Ä¾½ã(´Ý°æ¥Ö¥óÂÀÌò)¡¢ÛØ»³½¤Ç·(¥¸¥ã¥Ã¥«¥ë·¬¸¶¡¿¥Ç¥å¡¼¥¯ÅÏî´Ìò)¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº(ÀÚ¸¶ÀÖÌéÌò)¡¢¿·³ÀÃ®½õ(ÌÚ¼ê±Ê»ÍÏºÌò)¡¢¿ùËÜ¤æ¤¦(±ó»³¶âÂÀÏºÌò)¡¢¾å»³Îµ¼£(¼ï¥öÅç½¤ÆóÌò)¡¢±óÆ£ÂçÃÒ(µ´½½¼¡ÏºÌò)¡¢ÁêÍÕÍµ¼ù(Æþ¹¾ÁÕÂ¿Ìò)¡¢ºÙ³·½(·¯Åç°éÅÍÌò)¡¢Íøº¬·òÂÀÏ¯(¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ô¥£¥Á¡¦¥Ü¥ë¥¯Ìò)¡¢ºØ²ì¤ß¤Ä¤(Q¡¦PÌò)¡£
¢£ÅÚÍËÆü½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
ÃæÂ¼ÂÀÎ¼(¹ÃÈåÍµ¼¡ÏºÌò)¡¢µÈÌîÍµ¹Ô(Ê¿¸Å¾ìÑÛÌò)¡¢Âç¿Ü²ì½ã(ÀéºÐÀéÎ¤Ìò)¡¢ÆâÆ£Îè(¶â¿§¾®½ÕÌò)¡¢Àî¾åµ®»Ë(±ÛÃÎ·î¸÷Ìò)¡¢ÌîÅç·ò»ù(ÌÓÍø¼÷»°ÏºÌò)¡¢Íî¹çÊ¡»Ì(¥À¥ó¥¯¥Þ¡¼¥ëŽ¥¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼Ìò)¡¢°æÆ£ÃÒºÈ(¥Ù¥ë¥Æ¥£Ž¥BŽ¥¥Ü¥ë¥¯Ìò)
¢£ÆüÍËÆü½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¶áÆ£¹§¹Ô(ÂçÀÐ½¨°ìÏºÌò)¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì(À×Éô·Ê¸ãÌò)¢¨Ãë¤Î¤ß¡¢ÆïÅÄÉÒÇ·(¼µ¸ÍÎ¼Ìò)¡¢ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯(¸þÆü³Ù¿ÍÌò)¡¢°Â¸µÍÎµ®(Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÌò)¡¢¾ÐÊ¡ÄâÃã¸÷(±óÌîÆÆµþÌò)¡¢Âô¾ëÀé½Õ(¥¨¥ë¥Þ¡¼Ž¥¥¸¡¼¥¯¥Õ¥ê¡¼¥ÈÌò)¡¢ÌÊ´ÓÎµÇ·²ð(AŽ¥¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼Ìò)
